НАН выбрала лучший сюжет на радио и телевидении, в их числе работы главного директора "НТВ-Беларусь" Екатерины Бирецкой и специального корреспондента Светланы Башиловой

Национальная академия наук Беларуси подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений 2022 года в средствах массовой информации, сообщаетБелТА со ссылкой напресс-службуНАН.

В номинации "Лучшее представление достижений Национальной академии наук Беларуси в сети Интернет" премии присуждены редактору отдела экономической информации главной редакции информации БелТА Валерии Гавриловой - за цикл материалов о деятельности НАН Беларуси; редактору корреспондентского пункта Федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия Сегодня" в Республике Беларусь" Станиславу Андросику - за цикл материалов о вкладе ученых НАН Беларуси в развитие общества. Также в этой номинации за виртуальный проект "Инбелкульт 100" ("Інбелкульт 100") награждены представители Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН: заведующая отделом информационных ресурсов Татьяна Пинчук и заведующая сектором дизайна отдела маркетинговых коммуникаций Алеся Федоненкова.

В номинации "Лучшая публикация" бюро Президиума НАН Беларуси приняло решение присудить премии конкурса обозревателю редакции газеты "Рэспубліка" Вере Ганкиной-Бутько (Артеага) - за цикл статей о вкладе ученых НАН Беларуси в развитие белорусской науки; обозревателю информационного агентства "Минск-Новости" Татьяне Волочкович - за цикл статей о роли белорусской науки в жизни общества; редактору отдела газеты "Звязда" Надежде Николаевой (Росолько) - за цикл материалов о достижениях Национальной академии наук Беларуси.

В номинации "Лучший сюжет (программа) на радио и телевидении" победителями стали главный директор главной дирекции телеканала "НТВ-Беларусь" Белтелерадиокомпании Екатерина Бирецкая - за цикл телевизионных программ "Наукомания"; специальный корреспондент дирекции информационного и общественно-политического вещания главной дирекции Первого национального канала Белорусского радио Светлана Башилова - за цикл программ на радио; заведующая отделом корреспондентов дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Анастасия Ярощик-Корниенко - за цикл телевизионных сюжетов в информационных программах.

Бюро Президиума НАН в номинации "Лучшая публикация в научно-популярном издании" присудило победу обозревателю редакции журнала "Беларуская думка" Снежане Михайловской, специальному корреспонденту газеты "Навука" Елене Пашкевич и обозревателю журнала "Вестник "Белнефтехима" Светлане Сабило.

Конкурс на лучшее представление научных достижений в средствах массовой информации проводился НАН Беларуси в тринадцатый раз по четырем номинациям. По каждой из номинаций присуждены три премии. В конкурсе могли принимать участие как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы, популяризаторы науки. Всего было представлено 126 работ 38 авторов. Награждение лауреатов будет приурочено ко Дню белорусской науки.