Беларусь сохраняет безвизовый режим для граждан многих стран. Как поддерживают баланс между гостеприимством и жесткими требованиями по контролю пребывания иностранцев, ответил начальник ДГиМ МВД Беларуси Иван Новиков в "Актуальном интервью".

"Основным элементом обеспечения баланса между открытой внешней политикой белорусского государства, безвизовым режимом въезда и пребыванием иностранных граждан, а также обеспечением общественного порядка является разъяснительная работа с иностранцами. При осуществлении административных процедур сотрудники подразделений по гражданству и миграции проводят беседы о соблюдении законодательства, акцентируют внимание на тех или иных аспектах, которые заслуживают внимания иностранца на время его нахождения в стране", - указал собеседник.

Сотрудники специализированных ведомств проводят широкую разъяснительную кампанию, используют доступные средства информационно-коммуникативного взаимодействия, отслеживают публикуемые в интернете и социальных сетях факты, имеющие отношение к компетенции ДГиМ, проводят мониторинг информационного пространства и реагируют на выявляемые факты. По словам начальника ДГиМ МВД, ключевой элемент - сарафанное радио. Иностранцы активно взаимодействуют друг с другом и делятся впечатлениями от пребывания в Беларуси положительными эмоциями и напоминают своим соотечественникам и другим иностранцам, что Беларусь гостеприимная, но требовательная к соблюдению законодательства.

Иван Новиков

К слову, ежегодно в Республике Беларусь наблюдается рост количества трудящихся мигрантов. На законодательном уровне определены основные обязанности нанимателей, приглашающих иностранцев в Беларусь, которые закреплены в законе № 225-З "О внешней трудовой миграции". В 2025 году Президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ о повышении роли нанимателей в вопросах внешней трудовой миграции, которым определены дополнительные требования и обязанности.

Иван Новиков:

"В своих приказах они должны закрепить должностных лиц, отвечающих за работу с иностранными трудящимися. Кроме этого, определяется требование по выполнению предписаний законодательства об оценке знаний русского языка для мигрантов, которые должны владеть одним из государственных языков на уровне, достаточном для общения. Оценка знаний одного из государственных языков Республики Беларусь проводится на базе пяти университетов региональных и областных центров, а также трех университетов Минска - БГУ, БГПУ им. М. Танка, БГУИЯ".

Отметим, что на нанимателей также возложена обязанность следить за соответствием срока действия документов, необходимых для пребывания иностранцев на территории государства и осуществления ими трудовой деятельности (водительское удостоверение, специальные разрешения, медицинские справки, визы). Кроме этого, на работодателей совместно с иными государственными органами возложена обязанность не реже одного раза в течение действия трудового договора посетить место проживания иностранца на предмет соответствия условиям и соблюдения законодательства.