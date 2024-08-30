Нанотехнологии, робототехника, мехатроника - каким специальностям учат молодых людей с особенностями психофизического развития

Когда обращения простых белорусов ложатся в основу республиканских инициатив, а после реализуются на благо общества. Именно так в Беларуси появился и заработал консультативный совет при Совете Республики Национального собрания Беларуси по вопросам социальной адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития. Его главная цель - помочь особенным детям стать активными гражданами нашего общества. Как выстроена в республике система профессиональной подготовки молодых людей с особенностями психофизического развития, говорили сегодня на базе колледжа цифровых технологий. Капитолина Зинкевич с подробностями.

Молодые люди с особенностями здоровья нужны экономике страны

На "Интеграле" работают и живут по принципу равных: от формирования коллектива до предоставляемых сотрудникам возможностей. Профессиональный талант в стенах завода сегодня реализуют 53 молодых человека с особенностями здоровья, которые работая, не перестают учиться. Здесь же проходят обучение, получая смежные профессии.

"Замотивированные, внимательные, ответственные работники, - говорит замначальника производства 20 по технологии ОАО "Интеграл" Елена Холмовская. - "Рабочий процесс проходит легче, когда они уже устраиваются сюда, потому что они уже знают и коллектив, и оборудование, они знают, что они будут делать, как они будут делать. В этом им помогают работники, которые уже работают на производстве".

Равные возможности

"Интеграл" сегодня единственный заказчик кадров с ОПФР в госпрограмме АИС "Заказ и прием". На протяжении 12 лет на экономику страны здесь трудятся особенные граждане. Работа по заказу и резерву таких рабочих мест - процесс, безусловно, непростой, а еще непрерывный. В нынешнем году на базе "Интеграла", к примеру, трудились три студотряда. Все 36 бойцов - ребята с особенностями.

За последние десятилетия у нас стал это такой обыденный вопрос. Мы не видим различий. У нас введена ставка, должность "переводчик жестового языка", которая официально помогает и при трудоустройстве, и при работе на рабочих местах. А также в этом году БСЖ "Интеграла" создал новый проект, который называется "Внимание громче слов". Он помогает непосредственно нашим сотрудникам слабослышащим на производстве. Ольга Солдатенко, заместитель гендиректора ОАО "Интеграл"

Безграничное желание трудиться

За последние 5 лет количество детей с расстройством аутистического спектра увеличилось в 3 раза. У каждого особые потребности в образовании, которые государство удовлетворяет в полной мере. Только в Минске подготовку таких специалистов осуществляют 6 колледжей. В приемную кампанию - 2024 конкурс в колледж цифровых технологий составил 2 человека на место. Неудивительно. Это единственное учреждение, которое обучает ребят с расстройством аутистического спектра интеллектуальным профессиям. Набор этого года - 40 человек. Все ребята имеют нарушения по слуху, речи, зрению, а также расстройство аутистического спектра. И каждый из них сегодня важен для Беларуси.

Наш колледж готовит таких специалистов, как программисты, специалисты микроэлектроники, по нанотехнологиям, робототехники, мехатроники, автоматизированных систем управления, мобильных цифровых систем. Мы готовим также секретарей-референтов. У нас в колледже существует такой подход, когда спрашивают, в чем состоит особенность людей. Я говорю, что только в одном - в проявлении большей любви к этим людям. Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий

Поддержка социально уязвимых категорий населения - важнейшая часть госполитики. Этот масштабный проект по социальной адаптации детей с особенностями родился на личном приеме граждан. К спикеру Совета Республики обратились родители с проблемой. И были услышаны.

Н. Кочанова: Нам важно, чтобы ребята, которые имеют особенности развития, поступили и учились

Нам очень важно, чтобы ребята, которые имеют особенности развития, поступили и учились здесь. Поэтому мы будем обсуждать эти вопросы. Насколько надо бронировать и определять места для таких ребят, куда направлять их для дальнейшей работы для того, чтобы они работали. Есть хорошие примеры. На "Интеграле" ребята с особенностями работают очень успешно. ПВТ включился сразу в работу, помогает ребятам проходить обучение. Я уверена, что будут они в дальнейшем работать в IT-компаниях, потому что есть ребята, которые выдают просто уникальные решения. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

В Беларуси открылся первый в республике центр инклюзивной культуры