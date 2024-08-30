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Нанотехнологии, робототехника, мехатроника - каким специальностям учат молодых людей с особенностями психофизического развития
Когда обращения простых белорусов ложатся в основу республиканских инициатив, а после реализуются на благо общества. Именно так в Беларуси появился и заработал консультативный совет при Совете Республики Национального собрания Беларуси по вопросам социальной адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития. Его главная цель - помочь особенным детям стать активными гражданами нашего общества. Как выстроена в республике система профессиональной подготовки молодых людей с особенностями психофизического развития, говорили сегодня на базе колледжа цифровых технологий. Капитолина Зинкевич с подробностями.
Молодые люди с особенностями здоровья нужны экономике страны
На "Интеграле" работают и живут по принципу равных: от формирования коллектива до предоставляемых сотрудникам возможностей. Профессиональный талант в стенах завода сегодня реализуют 53 молодых человека с особенностями здоровья, которые работая, не перестают учиться. Здесь же проходят обучение, получая смежные профессии.
"Замотивированные, внимательные, ответственные работники, - говорит замначальника производства 20 по технологии ОАО "Интеграл" Елена Холмовская. - "Рабочий процесс проходит легче, когда они уже устраиваются сюда, потому что они уже знают и коллектив, и оборудование, они знают, что они будут делать, как они будут делать. В этом им помогают работники, которые уже работают на производстве".
Равные возможности
"Интеграл" сегодня единственный заказчик кадров с ОПФР в госпрограмме АИС "Заказ и прием". На протяжении 12 лет на экономику страны здесь трудятся особенные граждане. Работа по заказу и резерву таких рабочих мест - процесс, безусловно, непростой, а еще непрерывный. В нынешнем году на базе "Интеграла", к примеру, трудились три студотряда. Все 36 бойцов - ребята с особенностями.
За последние десятилетия у нас стал это такой обыденный вопрос. Мы не видим различий. У нас введена ставка, должность "переводчик жестового языка", которая официально помогает и при трудоустройстве, и при работе на рабочих местах. А также в этом году БСЖ "Интеграла" создал новый проект, который называется "Внимание громче слов". Он помогает непосредственно нашим сотрудникам слабослышащим на производстве.
Безграничное желание трудиться
За последние 5 лет количество детей с расстройством аутистического спектра увеличилось в 3 раза. У каждого особые потребности в образовании, которые государство удовлетворяет в полной мере. Только в Минске подготовку таких специалистов осуществляют 6 колледжей. В приемную кампанию - 2024 конкурс в колледж цифровых технологий составил 2 человека на место. Неудивительно. Это единственное учреждение, которое обучает ребят с расстройством аутистического спектра интеллектуальным профессиям. Набор этого года - 40 человек. Все ребята имеют нарушения по слуху, речи, зрению, а также расстройство аутистического спектра. И каждый из них сегодня важен для Беларуси.
Наш колледж готовит таких специалистов, как программисты, специалисты микроэлектроники, по нанотехнологиям, робототехники, мехатроники, автоматизированных систем управления, мобильных цифровых систем. Мы готовим также секретарей-референтов. У нас в колледже существует такой подход, когда спрашивают, в чем состоит особенность людей. Я говорю, что только в одном - в проявлении большей любви к этим людям.
Поддержка социально уязвимых категорий населения - важнейшая часть госполитики. Этот масштабный проект по социальной адаптации детей с особенностями родился на личном приеме граждан. К спикеру Совета Республики обратились родители с проблемой. И были услышаны.
Н. Кочанова: Нам важно, чтобы ребята, которые имеют особенности развития, поступили и учились
Нам очень важно, чтобы ребята, которые имеют особенности развития, поступили и учились здесь. Поэтому мы будем обсуждать эти вопросы. Насколько надо бронировать и определять места для таких ребят, куда направлять их для дальнейшей работы для того, чтобы они работали. Есть хорошие примеры. На "Интеграле" ребята с особенностями работают очень успешно. ПВТ включился сразу в работу, помогает ребятам проходить обучение. Я уверена, что будут они в дальнейшем работать в IT-компаниях, потому что есть ребята, которые выдают просто уникальные решения.
В Беларуси открылся первый в республике центр инклюзивной культуры
Адаптация и социализация детей с особенностями - процесс обоюдный. И сегодня очевидно, что мало просто создать условия. Чтобы таким людям было комфортно, должна быть соответствующая среда. Семимильными шагами в Беларуси ее формируют. Сегодня на базе колледжа цифровых технологий открылся первый в республике центр инклюзивной культуры.
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