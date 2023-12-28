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Напитки на основе минеральной воды с соком и ароматизаторами начали производить в Беларуси
В Беларуси наладили выпуск новой продукции - сокосодержащих и ароматизированных напитков на основе минеральной воды, сообщаетБЕЛТА ссылкой напресс-службуУправления делами Президента.
"Стремление людей покупать натуральные и полезные продукты определяет одну из основных тенденций развития рынка безалкогольных напитков. Новое направление - создание безалкогольных напитков на основе природных вод (артезианских и минеральных) и натуральных компонентов", - отметили в пресс-службе.
На государственном предприятии "Беларусьторг" Управления делами Президента освоено производство сокосодержащих и ароматизированных напитков путем реализации инвестиционного проекта по модернизации цеха по производству минеральной и питьевой воды, расположенного в Бегомле Докшицкого района Витебской области. Установлено новое современное высокотехнологичное оборудование.
Торжественный запуск новой производственной линии состоялся в канун новогодних праздников с участием заместителя управляющего делами Президента Антона Краевского.
Фото udp.gov.by
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