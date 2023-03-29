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Напитки, помогающие снять отеки, назвала нутрициолог
Лучшими продуктами для устранения отеков считаютсякофе, зеленый чай и вода. Об этом рассказала врач - диетолог-нутрициолог Инна Рожок. Слова доктора приводит sb.by.
Инна Рожок назвала причины отечности. "Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с отеками. Причины появления такой проблемы разные: начиная от количества выпиваемой жидкости и присутствия определенных продуктов в рационе, заканчивая серьезными проблемами с почками и сердечно-сосудистой системой", - отметила специалист.
Нутрициолог также рассказала о пользе кофе, зеленого чая и воды в борьбе с отечностью.
"В борьбе с отеками поможет вода. Именно достаточный объем выпиваемой жидкости помогает организму нормализовать водно-солевой баланс и избавиться от отеков. Пейте не менее 30 миллилитров воды на килограмм веса. Еще один напиток - зеленый чай. Танины, содержащиеся в нем, укрепляют стенки сосудов, способствуют выведению токсинов, особенно тяжелых металлов. Теобромин зеленого чая обладает мочегонным эффектом. Далее речь пойдет о кофе. Этот бодрящий напиток обладает выраженным мочегонным действием и способствует быстрому выведению жидкости из организма. Но злоупотребление кофе провоцирует обратный эффект, вызывая отечность", - обратила внимание специалист.
Фото:pixabay.com
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