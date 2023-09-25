Напоминаем основные правила безопасности при посещении лесов

В лесах сейчас время сбора грибов. Чтобы тихая охота прошла без форс-мажоров, следует помнить основные правила безопасности: при себе обязательно иметь заряженный телефон, запас питьевой и необходимые лекарства, следует продумать и лесной "дресс-код".

Подробная инструкция для любителей-грибников есть у спасателей и лесничих. Между тем, только за эти выходные в Минской области три человека не смогли самостоятельно выйти из чащи, им понадобилась помощь. Репортаж Александры Гойтан (см. видео).