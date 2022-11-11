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Напомним школьникам о ПДД: Госавтоинспекция проводит акцию "Добрая дорога детства"
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей Госавтоинспекция столицы проводит профилактическую акцию "Добрая дорога детства".
Сотрудники дежурят в самых оживленных местах рядом с учебными заведениями: на пересечениях дорог, у пешеходных переходов. Во время рейдов напоминают пешеходам, что в темное время суток надо обязательно обозначать себя светоотражающими элементами - фликерами. Во время акции некоторые водители и пешеходы такие дорожные обереги получили в подарок.
В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции ходят по школам, гимназиям. Напоминают правила, по которым нужно переходить дорогу, также правила передвижения на средствах персональной мобильности. Мы останавливаем водителей, напоминаем им, как правильно готовить свой автомобиль к зиме, разъясняем, как правильно пересекать перекрестки.
Кстати, в Центральном районе Минска с начала года произошло 38 ДТП с участием пешеходов. Пострадали 10 человек, 8 из которых дети.
Фото: БелТА
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