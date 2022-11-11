Напомним школьникам о ПДД: Госавтоинспекция проводит акцию "Добрая дорога детства"

Сотрудники дежурят в самых оживленных местах рядом с учебными заведениями: на пересечениях дорог, у пешеходных переходов. Во время рейдов напоминают пешеходам, что в темное время суток надо обязательно обозначать себя светоотражающими элементами - фликерами. Во время акции некоторые водители и пешеходы такие дорожные обереги получили в подарок.