Москва - Минск - самое популярное направление у авиакомпаний. Откуда к нам прилетают

Москва - Минск - самое популярное направление у авиакомпаний. К Новому году ожидают прирост рейсов на 10-15 %. Принимаем мы также и гостей из Европы, стран дальнего зарубежья и Юго-Восточной Азии. Вопреки ограничениям они выбирают Беларусь. Напомним, у нас введен безвизовый режим.

С начала действия безвизового режима около 354 тысяч граждан стран ЕС посетили Беларусь. Это данные Погранкомитета. Больше всего в страну въехало граждан Литвы - почти 230 тысяч человек, из Латвии приехало более 106 тысяч человек, а из Польши - около 18 тысяч. За выходные по безвизу в Беларусь въехало 3 858 иностранцев, большая часть из них граждане Литвы.

Впереди предновогодние праздники. И спрос на белорусское растет. Дарья Рачко подробнее.

Беларусь - дом!

Приехал отдохнуть, а остался жить. Это про Жана Поль. 3 года назад сбылась его давняя мечта побывать в Беларуси. Во время ковида, когда мир закрывался от всех, наша страна пошла другим путем и как показало время - верным. Жан из Италии. Здесь ведет свой бизнес. У него частная коллекция картин известного итальянского художника. Планирует выставляться. И тут не скажешь, что пришлось остаться: Беларусь полюбилась настолько, что и назад домой не хочется.

Я был во многих странах Европы. То, что я увидел здесь, это потрясающе. Это прекрасная страна для жизни. Это мое впечатление, это мое мнение, это реальность, которую я вижу, которую я испытал. И в сравнении с Европой, в Беларуси жить очень хорошо. Я очень счастлив, очень благодарен этой стране за теплый прием. Хоть я не белорус, но ко мне здесь проявляют дружелюбие. Для меня это очень важно. Жан Поль Поинтет, (Италия)

И Беларусь всегда была открыта. И как бы Европа не пыталась сейчас накалить обстановку, вбросить как можно больше фейков, мол, живем в нищете, цены баснословные, в Беларусь приезжают. И сравнивают в нашу пользу. Вот элементарный пример. Жительница Риги по безвизу приехала в белорусскую столицу, мягко говоря, удивилась состоянию подземного перехода.

Улицы и подземки - то, что всегда на виду у каждого приезжего. А если зайти дальше? С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь приехали около 354 тысяч граждан. А теперь к авиасообщению. Принимаем из стран дальнего зарубежья и Юго-Восточной Азии. Вопреки ограничениям, особенно на предновогодние праздники, спрос растет.





Мы ожидаем, что увеличится количество пассажиров. После того как Европейский союз закрыл небо для белорусов, для русских самолетов, пассажиры все равно стали искать какие-то альтернативные маршруты и летят не только из Европы и из стран совсем дальнего зарубежья. Есть разные варианты, летят и через Стамбул, кто-то находит варианты добраться сюда через Тбилиси. Денис Житкевич, начальник производства РУП "Национальный аэропорт"

И самое популярное направление - Москва - Минск. Россияне активно уже скупают билеты. Бронируют отели. Запрыгнуть в последний вагон еще можно, до Нового года осталось мене 4 недель, но стоит поторопиться.

"На Новый год у нас сейчас остались актуальные номера категории сингл для одноместного размещения. Если вам нужны номера других категорий, двухместный или разместить как можно больше гостей, тогда мы можем предложить соседний корпус".

На сегодняшний день в наших отелях уже есть свыше 70 % точные брони, есть и на новогодние праздники, начиная с 31 декабря до 10 января включительно. В основном это российские граждане у нас бронируют, 10-15 % есть белорусов. Ирина Дмуховская, директор КУП "Бизнес-центр" Столица"

Приезжают не только посмотреть достопримечательности страны, но и на шопинг - бренд "купляйце беларускае" в топе. И, конечно, насладиться природой. Михаил с женой активно провести свой отдых на белорусский горнолыжный курорт приехали впервые из Новогрудка. С детства на лыжах - вторая пара в машине. Объездили немало подобных мест, поэтому и без критики не обошлось.

Природа, лес, чистый свежий воздух, прокататься на лыжах, сноуборде - адреналин реально зашкаливает. Даже только ради этих впечатлений стоит хоть раз посетить Беларусь, а глядишь, останешься здесь навсегда.