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Напряженность у границ Беларуси: очевидцы опубликовали кадры передвижения колонн Войска Польского
Эскалация напряженности у белорусских границ. Варшава продолжает стратегическую переброску войск на восток. Очевидцы опубликовали кадры передвижения очередных колонн 12-й механизированной бригады Войска Польского. Как утверждается, их перебрасывают к белорусской границе. Это не первый случай, когда жители страны публикуют в соцсетях передвижение военных колонн. Польша в последнее время проявляет все большую военную активность на восточном направлении.
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