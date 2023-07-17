Напряженность у границ Беларуси: очевидцы опубликовали кадры передвижения колонн Войска Польского

Эскалация напряженности у белорусских границ. Варшава продолжает стратегическую переброску войск на восток. Очевидцы опубликовали кадры передвижения очередных колонн 12-й механизированной бригады Войска Польского. Как утверждается, их перебрасывают к белорусской границе. Это не первый случай, когда жители страны публикуют в соцсетях передвижение военных колонн. Польша в последнее время проявляет все большую военную активность на восточном направлении.