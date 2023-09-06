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Нарбаева: Беларусь - самый надежный и верный партнер Узбекистана
Беларусь - самый надежный и верный партнер Узбекистана по всем вопросам, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, сообщает БЕЛТА.
"Наши президенты в постоянном контакте. В последние годы активизировались наши отношения. Принята специальная дорожная карта по развитию отношений между двумя государствами", - отметила Танзила Нарбаева.
По приглашению Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь страну с официальным визитом посещает парламентская делегация Республики Узбекистан во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Во время визита организовано проведение I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума. В рамках форума накануне прошли секционные заседания. Сегодня состоится ключевое мероприятие бизнес-форума - пленарное заседание на тему "Женщины в бизнесе - потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана".
Организатор форума - Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь.
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