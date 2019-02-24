"Нарев-2018". Участники поисковой экспедиции удостоены наград

Останки 50 советских воинов захоронены спустя 78 лет на мемориальном кладбище польского города Гайновка. В Музее Победы Москвы наградили участников международной поисковой экспедиции "Нарев-2018". Это поисковики-добровольцы из Польши, Латвии, Литвы, Украины, России и Беларуси. Экспедиция проходила недалеко от польского города Белосток. В начале Второй мировой войны его территория принадлежала Беларуси. 25 июня 1941 года немцы начали решительное наступление. Бой был очень жесток. Погибло более 300 советских солдат, десятки попали в плен.











Ежи Тыц, председатель Содружества KURSK, Польша:"Работа поисковых отрядов очень важна. Их семьи ждут, помнят и хотят узнать, где находится прах их дедов и прадедов. В Польше их осталось навсегда больше полумиллиона. Опознанных очень мало, 10-15%. Поэтому, вы видите, как нам много надо сделать, чтобы война закончилась. А она закончится, когда мы узнаем, где лежит последний погибший".