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Наркоконтроль Минского района задержал работника общепита

Метадоновые закладки и разжигание социальной вражды - наркоконтроль Минского района задержал работника общепита. 27-летний житель столицы был задержан в начале мая, когда раскладывал в окрестностях Минска психотропы. Выяснилось, что мужчина занимался не только запрещенным бизнесом, но и был активистом в деструктивных телеграм-каналах. Фигурант регулярно призывал к захвату государственных структур, агрессивным действиям в отношении работников учреждений и насилию над милиционерами, а также поджогу зданий и милиции и Дома правительства. Как итог - уголовное дело.

Дома у злоумышленника правоохранители нашли остатки наркотика от прошлой партии, а также электронные весы, пакеты и изоленту для фасовки товара.


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