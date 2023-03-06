Наркоконтроль: средний срок работы закладчика - 1 месяц

Средний срок работы рядового закладчика на наркомаркет не превышает одного месяца.

Как рассказал в интервью АТН начальник отдела наркоконтроля, через два-три месяца после трудоустройства дилеру уже доверяют относительно крупные партии. Это говорит о том, что интернет-магазины по продаже психотропов испытывают кадровый голод и поэтому готовы доверять десятки тысяч долларов даже молодым сотрудникам.

Всего в прошлом году бойцами наркоконтроля была прекращена работа 19 наркомаркетов, в том числе кроме рядовых сотрудников были задержаны и организаторы преступных группировок по продаже наркотиков.

Всего по итогам прошлого года было перекрыто 29 каналов по поставке наркотиков в Беларусь. Среди самых распространенных психотропов на белорусском рынке - Альфа-ПВП и 4-СМС.