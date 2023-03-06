3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Наркоконтроль: средний срок работы закладчика - 1 месяц
Средний срок работы рядового закладчика на наркомаркет не превышает одного месяца.
Как рассказал в интервью АТН начальник отдела наркоконтроля, через два-три месяца после трудоустройства дилеру уже доверяют относительно крупные партии. Это говорит о том, что интернет-магазины по продаже психотропов испытывают кадровый голод и поэтому готовы доверять десятки тысяч долларов даже молодым сотрудникам.
Всего в прошлом году бойцами наркоконтроля была прекращена работа 19 наркомаркетов, в том числе кроме рядовых сотрудников были задержаны и организаторы преступных группировок по продаже наркотиков.
Всего по итогам прошлого года было перекрыто 29 каналов по поставке наркотиков в Беларусь. Среди самых распространенных психотропов на белорусском рынке - Альфа-ПВП и 4-СМС.
В наркоконтроле это связывают с тем, что в странах, где синтезируются эти синтетические наркотики, не запрещен оборот так называемых прекурсоров (это то, из чего производятся психотропы).
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все