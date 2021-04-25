Наркоконтроль: в распространение наркотиков активно втягиваются дети и молодежь

Белорусский наркоконтроль на неделе озвучил новый вызов, который спустя годы затишья вновь стал стремительно набирать обороты. Опасная тенденция - в распространение наркотиков через интернет-магазины снова активно втягиваются дети и молодежь.



70 человек, задержанных с начала года, - это либо старшеклассники, либо студенты первых курсов вузов и колледжей. И большинство это далеко не мелкие сбытчики, так называемые оступившиеся дети, как их пытаются представить отдельные псевдоэксперты. Это молодые люди, успевшие разложить от десятков до нескольких тысяч доз наркотиков. Задержаны с поличным, их мессенджеры просто пестрят доказательствами их работы на наркомагазины.



Кому и зачем нужны наши дети? Что говорит Уголовный кодекс о наказании за сбыт наркотиков? И где в профилактике потерялась роль родителей? Наш репортер Алеся Высоцкая погрузилась в тему.



Они мечтали о красивой жизни, самостоятельной. И заработать денег, может, и больше, чем могут родители. Мечтали о дорогих телефонах, модной одежде. Хотели и походов в кино, и прогулок с любимыми, а, возможно, просто хотели внимания подруги, друга или мамы.



Пропуская все через сердце, сначала их жалко, а потом по-родительски хочется взять ремень.



Жаль, для родителей этих задержанных уже время упущено, как и для этой матери, которая до второго звонка из милиции все еще надеялась, что это лишь шутка.



Мы в городском лесопарке. Не будем называть, где конкретно. Но недавно здесь обнаружили трупы. Последнее, что видели те люди - доза. Лесопарки - излюбленные места закладчиков. Тех, кто прячет наркотики, доставляя товар от интернет-магазина к заказчику. Получив товар, те наркоманы приняли, как говорится, не отходя от кассы.



Александр Высоцкий, замначальника ГУНИПТЛ МВД Беларуси: Это сетевой маркетинг, работает целая схема организованной преступности. Есть операторы, есть администраторы, есть те, кто занимается сбытом. Пиар, реклама. Есть те, кто их вербует - подбирает персонал. Молодые люди попадают вот в эти схемы, из которых выпасть уже тяжело.

Когда информация о задержаниях молодежи – курьеров интернет-магазинов - стала стекаться из разных уголков страны с завидной регулярностью, в наркоконтроле забили тревогу. Первый вопрос - где брешь? Профилактика в школе давно прижилась, беседы с детьми регулярные, что и подтверждают, к слову, и сами задержанные.



Кстати, этой девочке вместе с одноклассницей удалось сделать закладки в разных городах региона. А это поездки, явно отсутствие дома. Резонный вопрос: где родительский глаз. В обеих семьях по крайней мере до дня задержания было благополучие. Дети обеспечены. Родители с хорошей работой.



Выявленных преступлений, совершенных группой лиц, больше в этом году на 55 %, а в составе организованной группы - более чем в 5 с половиной раз.