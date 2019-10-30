ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Наркокурьерам, перевозившим 1 кг кокаина, вынесен обвинительный приговор

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все