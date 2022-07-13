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Наркомагазины - это организованный преступный бизнес, управляемый не из Беларуси
"Грань между потребителем и участником наркобизнеса очень тонка. Зависимый в поисках денег на дозу часто иного способа, как работу на наркоинтернет-магазин не находит, - рассказывает автор фильма "Эйфория зла" Алеся Высоцкая. - Наркомагазины - это организованный преступный бизнес, управляемый не из страны".
В схеме десятки звеньев, где у каждого своя роль. Это курьеры, закладчики и повара, бухгалтеры, ответственные за передачу денег, дропы, которые оформляют на себя банковские карты и передают их преступникам, и прочие-прочие-прочие. С недавних пор активизировалась и служба их безопасности. Новый бич этого бизнеса! Так называемые спортики, которые наказывают тех, кто пошел против этого преступного бизнеса. Каждое из звеньев, включая этих вышибал, имеет мотивацию - деньги.
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"Есть определенные интернет-магазины, в отношении которых расследуются уголовные дела. Дана правовая оценка следователями, что это преступная организация, - говорит замначальника ГУНиПТЛ, начальник управления по наркоконтролю Александр Высоцкий. - К сожалению, люди продолжают трудоустраиваться в эти магазины на разные должности: закладчиками, администраторами, операторами, выполняя различные поручения".
Хотел бы отметить, что это добровольное вхождение в состав преступной организации. И человек несет ответственность за свои действия в соответствии с Уголовным кодексом Беларуси. Удивительно, что люди, делая такой выбор, трудоустраиваясь в такой магазин, сообщают там свои паспортные данные, дают селфи с паспортом и направляют. А кому? Членам преступной организации! Они пришли в наркобизнес, добровольно туда вступили. И другая сторона начинает с ними разбираться, зачастую, чтобы не платить им деньги. Стоило бы думать, когда связываются с наркотиками.
По данным некоторых исследований считается, что один наркоман втягивает в свой круг 10 человек. И есть формула, по которой судят о реальном количестве зависимых. Если по официальной статистике Минздрава их 12 с половиной тысяч на учете, то цифру смело можно умножать на 10. И это будет приблизительное количество людей, которые рыщут по стране в поисках закладок.
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