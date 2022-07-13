Наркомагазины - это организованный преступный бизнес, управляемый не из Беларуси

Хотел бы отметить, что это добровольное вхождение в состав преступной организации. И человек несет ответственность за свои действия в соответствии с Уголовным кодексом Беларуси. Удивительно, что люди, делая такой выбор, трудоустраиваясь в такой магазин, сообщают там свои паспортные данные, дают селфи с паспортом и направляют. А кому? Членам преступной организации! Они пришли в наркобизнес, добровольно туда вступили. И другая сторона начинает с ними разбираться, зачастую, чтобы не платить им деньги. Стоило бы думать, когда связываются с наркотиками.

Александр Высоцкий, замначальника ГУНиПТЛ, начальник управления по наркоконтролю