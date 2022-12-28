Наркомания - бич нашего времени: Генпрокуратура обеспокоена вовлечением подростков в наркобизнес

В прокуратуре вызывает беспокойство проблема вовлечения подростков в наркобизнес. В погоне за легкими деньгами несовершеннолетние все чаще стали зарабатывать в обход закона, говорят правоохранители.

С учетом складывающихся новых криминальных тенденций надзорное ведомство проверило более полутысячи школ, лицеев и колледжей. В каждом третьем учреждении образования выявили недочеты. Вопросы возникли и к милиции, и к учреждениям здравоохранения. Реагировать нужно немедленно и кардинально. Подробности рассказала Виктория Радевич.

Пациент столичного центра психического здоровья - 31-летний Игорь - один их тех, кто слишком хорошо знаком с наркозависимостью (он живет с ней без малого два десятка лет). Впервые употребил дурман, когда ему было всего 13 лет. И сейчас Игорю, сидя в кресле напротив специализированного врача, приходится расплачиваться за ошибки юности.

Начинал с марихуаны, позже дело дошло до убийственного метадона. 3,5 года оставался, как здесь говорят, чистым, но потом снова срыв и борьба с собой. Это продолжается уже почти 10 лет.

Мой выбор жить с ним, а не бороться. Потому что бороться с этим, как вы видите, не получается. Тяжелее болезни, чем эта, я не знаю. Тот же рак протекает легче. Я уверен, что медикаментозно врачи купируют болезнь: сахарный диабет, гепатиты, ВИЧ. С этим проще жить, чем с зависимостью. Игорь, пациент РНПЦ психического здоровья

Рост количества наркопреступлений среди подростков

Вовлечение подростков в мир наркобизнеса - пугающая тенденция. Согласно милицейской статистике, в этом году количество наркопреступлений с участием несовершеннолетних, по сравнению с прошлым годом, выросло более чем на 10 %. И речь здесь идет даже не столько о потреблении дурманящих веществ, сколько об их сбыте. Всему виной легкодоступность запрещенных веществ. А ведь проблему проще предупредить, чем потом решать. Обо всем без прикрас молодежи рассказывают на специальных встречах.

Учитывая, что интернет - основной ресурс для распространения наркотиков, МВД проводит планомерную работу по закрытию интернет-магазинов и сайтов по продаже наркотиков. В этом году пресечена деятельность 18 интернет-площадок. Несмотря на рост данного вида преступлений, уменьшилось количество детей, их совершающих. Снижаются и темпы роста таких преступлений. Александр Близнюк, начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних ГУОПП МОБ МВД Беларуси

Прокуратура проверила более 500 учреждений образования

Проблема и на особом контроле прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства проверили более полутысячи школ, лицеев и колледжей. Выявили множество недочетов. В каждом третьем учреждении образования нет должного контроля за подростками, в том числе со стороны родителей. В свободное от учебы время дети попросту предоставлены сами себе.

Установлены факты ненадлежащей воспитательной и профилактической работы с учащимися. Также не оказывалась социально-педагогическая и психологическая помощь детям. Не проводятся диагностики с родителями и детьми, анкетирование. Генеральной прокуратурой направлены представления в Минобороны и МВД для устранений нарушений законодательства, которые регламентируют порядок признания детей в социально опасном положении. Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси

"Спортики" = коллекторы

Еще одна новая криминальная тенденция - появление так называемых спортиков. Подростки все чаще устраиваются в магазины по продаже наркотиков на должность сотрудника собственной безопасности маркета. Попросту выбивают долги с провинившихся закладчиков. Фигурантами уголовных дел стали уже 16 человек. Хотели заработать денег, а рискуют заработать тюремный срок. В такую ситуацию попали и четверо учащихся одного из колледжей Гомеля.

Случившееся проанализировано в колледже как с учащимися, так и с родителями, педагогами. Отдельное внимание стали уделять внеурочной занятости учащихся. Что касается каникулярного времени, в частности, этим летом постарались 50 ребят устроить на различные предприятия в Гомеле и области, чтобы школьники заработали деньги честным путем. Юрий Гришан, директор Гомельского государственного аграрно-промышленного колледжа

Новые проблемы - новые решения

"Нами предусмотрено изменение наших нормативных актов, методических рекомендаций. Например, проходящее ежегодно психологическое анкетирование, которое проходит во всех учебных заведениях. Анкета создавалась давно. Поэтому мы ставим своей задачей разработать такую анкету, которая действительно будет информативной и позволит нам проводить профилактическую работу на более высоком уровне. Также мы изменим постановление о нормах, которые определяют ребенка, состоящего в СОБ", - рассказала Татьяна Минченко, заместитель начальника управления по делам молодежи Министерства образования Беларуси

Во время прокурорских проверок вопросы возникли и к учреждениям здравоохранения. Сейчас на наркологическом учете состоят более 5 тысяч человек. В большинстве случаев под наблюдение медиков попадают подростки, употребляющие алкоголь, реже те, кто употребляет наркотики. Эта тенденция несколько лет не меняется. Настораживает тот факт, что за последние полтора года из-за пагубных привычек 10 детей погибли. Но как быть с теми, кто уже в столь юном возрасте страдает от зависимости запрещенных веществ?

Новый центр для лечения детей, страдающих зависимостью от психоактивных веществ

Необходимо социализировать детей, проводить реабилитационную работу, в том числе с привлечением общественных объединений. Поэтому Генпрокуратура предложила создание медико-социального реабилитационного центра для детей, которые зависят от употребления психоактивных веществ, и посмотреть, как у нас дети будут социализироваться. Виктория Финевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси

Как показывает практика, хулиганства, кражи и даже убийства подростки часто совершают под действием алкоголя. Поэтому появление подобного специализированного центра сегодня уже необходимость.

Не секрет, что исправлять ситуацию нужно сообща и применяя кардинальные меры. Все заинтересованные ведомства уже начали соответствующую работу. Ее эффективность в ближайшее время оценят в Генпрокуратуре.