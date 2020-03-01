Наркотики - ключевая тема новой серии проекта АТН "На контроле Президента"

Активизация наркосиндикатов в Глобальной сети, а также рост интереса к Беларуси, как к выгодному транзиту крупных партий наркотиков - в МВД уже называют новыми вызовами и угрозами для страны. И эта тема станет ключевой в новой серии проекта АТН "На контроле Президента".