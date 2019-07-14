В Беларуси немало мест, где можно хорошо отдохнуть и которые могут удивить. Конечно, где провести свой летний отпуск - на морском побережье или у белорусского озера - каждый решает сам. Но ведь и к нам, например, в Нарочанский край, туристы-иностранцы едут специально, и, что немаловажно, возвращаются из года в год.



Проверенный бренд Мядельского района - это санатории. Где СПА-программы не уступают лучшим мировым талассо- и термокурортам. И не только поэтому Нарочь вновь вошла в топ-3 самых популярных курортов СНГ. В этом регионе есть места, о которых многие пока не знают.



Вот, например, недалеко от Мяделя находится известная во всей Европе Кальвария, ее также называют мядельским Иерусалимом. А энтузиасты из деревни Узла проводят сплавы на байдарках, что называется для "чайников".



В Наносах можно прокатиться на породистых лошадях и обучиться элементам высшей школы верховой езды! Между прочим, наш корреспондент Надежда Сербиненко родом из Нарочанского края. И она как никто другой знает, где можно отдохнуть нестандартно и со вкусом.



Мини-отпуск на малой родине - глазами наших журналистов. Нарочанский край - самый большой курортный регион Беларуси. Здесь - на территории Нарочанского национального парка - находится сразу 43 озера и самое большое в стране - Нарочь. Но сюда приезжают не только, чтобы увидеть красивую природу. Мядельский район может удивить. И сейчас покажем, чем.







Этим летом Нарочь в очередной раз вошла в топ-3 самых популярных курортов СНГ. Туристов из России привлекают безвизовый въезд, отсутствие языкового барьера и приемлемые цены на еду и проживание. Средний бюджет отдыха на белорусском озерном курорте от ста до двухсот рублей в сутки.



На Нарочь также приезжают, чтобы увидеть два десятка элитных скакунов. Конное шоу в Наносах помогали создавать специалисты из Германии. Оседлав скакуна - самое время проверить свои кулинарные способности. Пока работает водяная мельница, опытный пекарь вместе с туристами готовит свежий хлеб.



Точно знают, как вкусно накормить приезжих и местных в деревне Комарово. Здесь живет 650 человек. Круглый год есть и туристы. Для них в сельском кафе готовят хиты белорусской кухни - драники с мачанкой, колбаски, подают соленья, хлеб из собственной пекарни, скоро запустят производство сыра. А начинался семейный бизнес с малого.







А вот тем, кто гастрономическому туризму предпочитает активный отдых, по душе придется сплав на байдарках на реке. Специальная подготовка не нужна, на месте сажают в лодку даже "чайников".



В Мядельском районе есть и объекты религиозного туризма, например, Кальвария, построенная еще в XVIIІ веке. Недавно памятник был отреставрирован. Восстановлены 14 этапов крестного пути - по подобию последнего пути Иисуса Христа на Голгофу.



Нарочанский край - место, куда можно возвращаться и каждый раз открывать для себя что-то новое. Здесь сама природа - тихая и величественная - помогает человеку остановится и подумать. Увидеть вокруг себя красоту Беларуси и найти вдохновение.



