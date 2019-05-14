Одно из основных туристических направлений Беларуси - Нарочанский край - готовится встретить туристов. В этом сезоне в их распоряжении 11 санаториев и 90 агроусадеб. Первый сезон в Мяделе работает и новейшая гостиница. Один из актуальных трендов - знакомство гостей с особенностями органического земледелия. Так, туристы могут изучить нюансы производства фиточая и его продегустировать. К слову, компания, которая использует для создания напитка сырье из Нарочанского края, планирует выйти и на внешние рынки.

В целом только в Мядельском районе Минской области определены три сельхозорганизации, которые будут развивать органическое земледелие.