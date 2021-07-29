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Нарочанский край открывает новые туристические маршруты
Например, деревня в стиле XIX века. На территории этнокультурного комплекса есть конноспортивный клуб, ляховичская мельница, музей ретроавтомобилей и дом охотничьих трофеев, а также музей самоваров. Наиболее старый самовар датируется концом XVIII века, а самый большой рассчитан на 180 литров. На аутентичной водяной мельнице представляют процесс создания хлеба: от перемалывания муки до выпекания.
В выходные здесь проводятся костюмированные конно-цирковые представления с элементами фаер-шоу.
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