ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Нарочанский край открывает новые туристические маршруты

Например, деревня в стиле XIX века. На территории этнокультурного комплекса есть конноспортивный клуб, ляховичская мельница, музей ретроавтомобилей и дом охотничьих трофеев, а также музей самоваров. Наиболее старый самовар датируется концом XVIII века, а самый большой рассчитан на 180 литров. На аутентичной водяной мельнице представляют процесс создания хлеба: от перемалывания муки до выпекания.

В выходные здесь проводятся костюмированные конно-цирковые представления с элементами фаер-шоу.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все