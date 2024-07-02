Народ стал нацией - Лукашенко о становлении белорусской государственности

Вехи исторического развития Беларуси - это смена эпох великого могущества и великих потрясений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, сообщает БЕЛТА.



"Ничего принципиально нового в нашей жизни не происходит. Ни сегодня, ни тогда, в далеком 1941-м, когда на нас двинулись западноевропейские орды. Через белорусскую землю и раньше проносились смерчи крестовых походов, кровавые потопы, уничтожая до основания жизнь людей. Но земля возрождалась, народ наш становился сильнее. Так завязывался сакральный узел восточнославянского единства. Единства, испытанного войнами, междоусобицами, бесконечными интригами сменяющих друг друга политических центров силы", - сказал Александр Лукашенко.



Он отметил, что вехи исторического развития Беларуси - это смена эпох великого могущества и величайших потрясений. "Это историческая стезя, на которой мужал, закалялся и формировал свое национальное самосознание наш белорусский народ", - подчеркнул глава государства.



"Я как-то говорил, обращаясь к нашим и не нашим журналистам: нам надо оставить все дебаты о том, были или не были белорусскими сменявшие здесь друг друга формы государственности. Это важно, но не столь значимо. Был народ. Народ, который стал нацией. Важно то, что происходит сейчас. Важен конечный результат", - заявил белорусский лидер.

