Народная артистка Беларуси Мария Захаревич отмечает юбилей

Актриса, которую узнают по голосу. Именно за радиопостановки она удостоена Государственной премии Беларуси. Народной артистке Марии Захаревич сегодня исполнилось 85 лет, более 60 из которых она посвятила служению Купаловскому театру! С юбилеем народную артистку поздравил Президент. В личном репертуаре Захаревич десятки театральных работ, в ее исполнении ожили и стали эталонными героини национальных авторов, а также характерные персонажи мировой литературы. Актрисе всегда успешно давались как драматические роли, так и комедийные. Мария Захаревич среди тех купаловцев, которые составили гордость прославленного коллектива и даже после непростого периода в Купаловском народная артистка продолжает выходить на сцену! С 60-ых она звучит в каждом доме.



Ее чтение произведений белорусских классиков входит в золотой фонд Белорусского радио. В архивах хранятся свыше двух сотен записей с участием Марии Захаревич.

К слову, известный диктор стоит у истоков национального телевидения. Сюда она попала на третьем курсе театрально института, хотя она и вовсе не собиралась быть актрисой, а мечтала стать преподавателем белорусского языка и литературы.

