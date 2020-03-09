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Народная карта "супергрызунов" появилась сегодня в Беларуси

В ней собирают информацию о местах проживания диких хомяков, летяг и сусликов. Эти грызуны включены в нашу Красную книгу. И до недавнего времени специалисты не знали их современное расселение. После появления интерактивной карты уже получено несколько десятков сообщений. Информация поможет зоологам изучить места проживания и количество грызунов, а также разработать план действий по сохранению исчезающих видов.

Занести свои наблюдения на карту можно на сайте общественного объединения "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Чтобы специалист мог уточнить детали, надо обозначить свое имя и телефон. Также есть возможность добавить фотоснимок к своему сообщению.

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