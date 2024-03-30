Народная память и воспоминания детей-узников. Старт реконструкции мемориала в Красном Береге дали на региональном субботнике

Наша победа и независимость стоили миллионов загубленных жизней. Для нас подвиг прадедов вечен. Напоминание этому - памятники и мемориалы. К реконструкции готовится комплекс "Детям - жертвам войны" в агрогородке Красный Берег. Сегодня там прошел субботник. Подробности у Натальи Игнатенко.

В Красном Береге дан старт реконструкции мемориального комплекса

Отец рассказывал, что их содержали в нечеловеческих условиях, кормили очень редко, все в одном помещении исполнялось, возили их в грузовых вагонах, когда они ушли на перевозку в Германию. Игорь Родькин, сын узника пересыльного пункта в Красном Береге

Это был накопительно-пересыльный пункт, куда с мая 1944-го немцы свозили детей со всей округи. Потом одних отправляли как доноров в госпитали, других - в Германию на каторжные работы. Игорь Родькин делится воспоминаниями отца. В сборный пункт попал, когда ему было 12 лет. Позже угнали на принудительные работы. При жизни о том времени старался не вспоминать, рассказывал мало. Говорил, что слишком тяжело и больно, но память сохранила все, чтобы можно было представить ад на земле.





Родители плакали, была такая жуткая история. Их просто забирали от родителей принудительно. На Воинской был барак, подстеленный соломой. Приносили что-нибудь попить, а так они в этих бараках были, ночевали, потом их сортировали и кого куда отправляли. Игорь Родькин, сын узника пересыльного пункта в Красном Береге

На школьной доске - письмо 15-летней Кати Сусаниной. В свой день рождения девочка писала папе на фронт про издевательства "немецкого барона". Ей, как и другим изможденным детям, приходилось в одиночку выносить весь ужас войны. Судьба большинства малолетних узников неизвестна до сих пор.





Самое страшное для них было одиночество, потеря родных и голод. Сюда привозили малышей в возрасте от 8 до 14 лет. Считалось, это дети особые. Этих детей еще можно как-то перевоспитать в духе нацизма. А кровь детей именно этого возраста, по мнению немецких врачей, хорошо приживается в организме раненого. Мария Ткачева, старший научный сотрудник музейного комплекса "Красный Берег"





Мемориал в Красном Береге Жлобинского района в память обо всех детях войны, чье детство растоптал фашистский сапог. Яблоневый сад, пустой класс, кораблик надежды, скульптура испуганной девочки. Каждый год "детскую Хатынь" посещают около 40 тыс. человек.

Каждую весну, когда вокруг мемориала пробуждается яблоневый сад и в гнезда возвращаются аисты, белорусы благоустраивают это место памяти. В год 80-летия краснобережской трагедии, где оборвались жизни почти 2 тыс. детей, это особенно символично.





Это памятное место, здесь сжимается сердце. Какую боль переносили дети, это зверство, конечно, фашистское. Мы не должны этого всего допустить. Я, честно говоря, приехала с внуком, с утра сам прибежал, сказал: "Бабуля, я еду с тобой". Участники субботника

Я пришел сюда с бабулей, собирал ветки, крашу дерево. Участники субботника





Сегодня в Красном Береге многолюдно. Трудовые коллективы, общественные объединения, местная власть, активисты молодежного движения. Региональный субботник в Гомельской области открывает череду весеннего марафона по всей стране.

Деньги, собранные на областном субботнике, пойдут в том числе на реставрацию этого мемориального комплекса. К слову, единственного в СНГ, который увековечивает память детей - жертв войны.





Во всех районных центрах, во всей области идут работы. Средства, которые мы планируем собрать (2 млн 900 тыс) для музеефикации этого объекта. Сегодня наша задача - увековечить для наших потомков в этом мемориале страх, тот ужас и трагедию войны. Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома

Реконструкция объекта предусматривает изменение существующего санитарно-бытового здания под выставочный павильон. Площадь этого здания 54 квадрата, после реконструкции станет 885 квадратных метров. Там будет располагаться экспозиционный зал, кинолекционный, выставочные павильоны и для приема делегаций тоже помещение. Дмитрий Гайкевич, директор ОАО "Институт Гомельгражданпроект"