Народная студия соломоплетения "Натхненне" представляет коллекции с фитоакцентами

От вдохновения пейзажами до ноу-хау в народном творчестве. В этом году в клецкой студии соломоплетения новый материал для искусства - талаш (листья, которые обрамляют початки кукурузы). Они оказались прочными и пригодными для плетения. Новую коллекцию с фитоакцентами первой увидела Александра Гойтан (видео).