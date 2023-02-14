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Народная студия соломоплетения "Натхненне" представляет коллекции с фитоакцентами

От вдохновения пейзажами до ноу-хау в народном творчестве. В этом году в клецкой студии соломоплетения новый материал для искусства - талаш (листья, которые обрамляют початки кукурузы). Они оказались прочными и пригодными для плетения. Новую коллекцию с фитоакцентами первой увидела Александра Гойтан (видео).

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