"Народная зарядка" прошла в студенческой деревне накануне Дня народного единства

В студенческой деревне накануне Дня народного единства более 500 ребят растянули государственный флаг и сделали зарядку.

Поделились зарядом бодрости и поздравили с предстоящим праздником и гости мероприятия. Чтобы сблизиться с молодежью, сделали даже упражнения из TikTok.