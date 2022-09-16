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"Народная зарядка" прошла в студенческой деревне накануне Дня народного единства

В студенческой деревне накануне Дня народного единства более 500 ребят растянули государственный флаг и сделали зарядку.

Поделились зарядом бодрости и поздравили с предстоящим праздником и гости мероприятия. Чтобы сблизиться с молодежью, сделали даже упражнения из TikTok.

"Народная зарядка" прошла в рамках общереспубликанского проекта БРСМ "Роднае - народнае", направленного на популяризацию государственных символов.


Фото: БелТА

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