Народная защита от врага - статус ВНС как конституционного органа

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Я думаю, что основополагающее направление деятельности ВНС -определение стратегических направлений социально-экономического и общественно-политического развития страны в средней и долгосрочной перспективе. И своего рода это такая народная превенция от врага и дурака на верхних этажа власти.