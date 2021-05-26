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Народная защита от врага - статус ВНС как конституционного органа

Источник власти - народ. Решать важнейшие вопросы сообща - наша историческая традиция, поэтому важно придать Всебелорусскому народному собранию статус конституционного органа. Какая роль будет отведена ВНС в нормах Основного закона страны, пояснил Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики, в студии проекта "Успеть до полуночи".

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:Я думаю, что основополагающее направление деятельности ВНС -определение стратегических направлений социально-экономического и общественно-политического развития страны в средней и долгосрочной перспективе. И своего рода это такая народная превенция от врага и дурака на верхних этажа власти.

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