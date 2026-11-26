В Беларуси завершается формирование отрядов народного ополчения - начинается этап их практического обучения. Их главная задача - содействие органам внутренних дел, охрана общественного порядка, безопасности граждан. Особую роль такие подразделения должны сыграть в условиях военного положения и ЧС. Но польза от народного ополчения может быть и в повседневной жизни.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

"Сегодня наша страна переходит от организационного этапа, этапа создания народного ополчения, к этапу насыщения и слаживания системы. Как и задумывал Главнокомандующий, Президент, отряды будут созданы в каждом сельсовете - как основа и ядро местной самообороны. Сами по себе отряды народного ополчения формируются прежде всего для помощи в обеспечении общественной безопасности: охраны собственности граждан и поддержания правопорядка. Особенно востребовано это будет в условиях военного положения или чрезвычайных ситуаций".

В целом основная задача таких формирований заключается в содействии органам внутренних дел. Создание подобных отрядов в каждом сельском совете пошло бы на пользу, отметил Андрей Богодель.

"Знаете, было бы здорово, если б такие отряды были бы созданы, например, в каждом сельском совете, что порядка было бы больше, причем не надо никакой чрезвычайной ситуации", - выразил уверенность замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.