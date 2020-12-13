Народное вече с широким общественным контролем

2020 - непростой год во всех смыслах - подходит к концу. А 2021 начнется с важного для нашей страны события и с общественной, и с политической точек зрения. 6-е Всебелорусское народное собрание, которое ознаменует начало нового этапа жизни общества, пройдет в конце января - начале февраля. Напомним, наш президент предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Фактически это означает, что часть президентских полномочий перейдет органу, который будет выступать от имени народа. Отметим, Всебелорусское народное собрание уже помогает объединиться нашему обществу в работе на благо страны. На данный момент от белорусов поступило свыше 8 тысяч предложений по дальнейшему развитию государства.