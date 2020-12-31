Народному артисту Беларуси Игорю Артамонову - 45

Зигфрид из "Лебединого озера", Принц из "Золушки", Горный Король из "Пер Гюнта". Сегодня юбилей празднует народный артист Беларуси Игорь Артамонов. Выпускник Белорусского государственного хореографического колледжа служит в Большом театре Беларуси и исполняет ведущие партии в самых ярких балетных постановках труппы. Удостоен балетной премии "Филип Моррис Дебют" за исполнение партии Деметриуса в балете "Сон в летнюю ночь".



Помимо работы на сцене, сегодня Игорь Артамонов передает свое мастерство новому поколению артистов - служит педагогом-репетитором.



