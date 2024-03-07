Народному артисту Беларуси Василию Раинчику - 74

Он отправил "гора за гару" и написал "Любви прощальный бал". Дважды выпускник консерватории, Раинчик начинал с музыки "не для всех": среди первых партитур - оратории, симфонии и даже одна из версий гимна республики. Но пошел не по классике и привез в Беларусь "красного Элвиса" - Дина Рида. После взлета "Верасов" стал и худруком белорусской "Фабрики звезд" - Молодежного театра эстрады. Сканировал начинающих исполнителей и видел в них будущих заслуженных. Ирина Дорофеева и Виктория Алешко зажглись на сцене благодаря Раинчику.