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Народному артисту БССР Виталию Четверикову сегодня могло бы исполниться 85
Благодаря работе этого режиссера столица Беларуси - город-герой. Народному артисту БССР Виталию Четверикову сегодня могло бы исполниться 85. Сериал "Руины стреляют..." первым рассказывал о подвигах минских подпольщиков в годы войны и поразил самого генсека Брежнева. Четвериков один из немногих мастеров, получивших карт-бланш от советского руководства на съемки двухсерийной "Черной берёзы", обходя худсоветы и цензуру. Работая без отпуска 11 лет, Виталий Павлович пережил два инфаркта. За полвека Четвериков снял 10 фильмов. Телеканал "Беларусь 3" покажет в дневном эфире его фильмы, а вечером - именной выпуск "Свет далекой звезды".
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