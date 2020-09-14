Народному фотоклубу "Мінск" - 60

Лучшее из фототеки представили в залах галереи "Университет культуры". Здесь натюрморты, пейзажи, стрит, портреты. Есть снимки, на которых можно проследить строительство знаковых объектов. Костяк фотографов народного клуба "Мінск" образовался по общественной инициативе. Клич дали на страницах газеты "Знамя Юности". Пополнить клубные ряды можно и сегодня.