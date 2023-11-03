3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой - 85
Вся ее жизнь - театр, и неизменно один. Легендарная актриса Купаловского Зинаида Зубкова празднует юбилей. Народной артистке Беларуси - 85. Она родилась под Ленинградом в семье военного моряка, выросла без отца-героя в Латвии, а себя в искусстве посвятила Минску. На культовую драматическую сцену Зинаида Петровна выходит вот уже 63 сезона. Ради мечты даже выучила белорусский язык, на котором и сегодня строится репертуар Национального академического театра. Зинаида Зубкова училась на практике у лучших - первой труппы БДТ-1 (многие сейчас отмечают даже внешнее сходство Зинаиды Зубковой со Стефанией Станютой). В портфолио народной артистки десятки театральных и киноролей: от классических героинь до острохарактерных персонажей.
Зинаида Петровна не променяла высокое искусство на дешевую антрепризу 2020-го - осталась в родном Купаловском, несмотря на агрессивную агитацию бывших партнеров по цеху уйти. В современном репертуаре у артистки 6 спектаклей, в том числе и главные роли. Еще несколько премьер с ее участием в репетиционном процессе. Сегодня вечером юбилею Зинаиды Зубковой посвящен "Вечер" по пьесе Алексея Дударева, главную роль в котором она исполняет вот уже 17 лет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев
Протестующие в Абхазии составили списки групп для обороны захваченных зданий
Представители абхазской оппозиции создали координационный совет для переговоров с властями
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе