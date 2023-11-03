Народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой - 85

Вся ее жизнь - театр, и неизменно один. Легендарная актриса Купаловского Зинаида Зубкова празднует юбилей. Народной артистке Беларуси - 85. Она родилась под Ленинградом в семье военного моряка, выросла без отца-героя в Латвии, а себя в искусстве посвятила Минску. На культовую драматическую сцену Зинаида Петровна выходит вот уже 63 сезона. Ради мечты даже выучила белорусский язык, на котором и сегодня строится репертуар Национального академического театра. Зинаида Зубкова училась на практике у лучших - первой труппы БДТ-1 (многие сейчас отмечают даже внешнее сходство Зинаиды Зубковой со Стефанией Станютой). В портфолио народной артистки десятки театральных и киноролей: от классических героинь до острохарактерных персонажей.