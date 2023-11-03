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Народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой - 85

Вся ее жизнь - театр, и неизменно один. Легендарная актриса Купаловского Зинаида Зубкова празднует юбилей. Народной артистке Беларуси - 85. Она родилась под Ленинградом в семье военного моряка, выросла без отца-героя в Латвии, а себя в искусстве посвятила Минску. На культовую драматическую сцену Зинаида Петровна выходит вот уже 63 сезона. Ради мечты даже выучила белорусский язык, на котором и сегодня строится репертуар Национального академического театра. Зинаида Зубкова училась на практике у лучших - первой труппы БДТ-1 (многие сейчас отмечают даже внешнее сходство Зинаиды Зубковой со Стефанией Станютой). В портфолио народной артистки десятки театральных и киноролей: от классических героинь до острохарактерных персонажей.

Зинаида Петровна не променяла высокое искусство на дешевую антрепризу 2020-го - осталась в родном Купаловском, несмотря на агрессивную агитацию бывших партнеров по цеху уйти. В современном репертуаре у артистки 6 спектаклей, в том числе и главные роли. Еще несколько премьер с ее участием в репетиционном процессе. Сегодня вечером юбилею Зинаиды Зубковой посвящен "Вечер" по пьесе Алексея Дударева, главную роль в котором она исполняет вот уже 17 лет.


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