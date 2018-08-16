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Народны артист Николай Кириченко будет похоронен на центральной аллее Восточного кладбища
Сегодня последние цветы и овации Беларусь преподносит поистине народному артисту Николаю Кириченко. Выдающегося актера не стало во вторник в возрасте 72 лет. В Купаловском театре он воплотил более 90 ролей. А сегодня на родной сцене проститься с актером пришли родственники, коллеги и поклонники.
В эти минуты процессия движется в сторону Восточного кладбища. Николай Кириченко будет похоронен на центральной аллее.
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