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Народные приметы на 11 сентября: рано ли наступит зима
По народным приметам 11 сентября можно узнать, будет ли лето теплым и рано ли наступит зима, пишут Белновости.
11 сентября православный церковный праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи. В народе он известен как Иван Постный, Иван-пролеток, Полетовщик, Репный праздник. По народным приметам на Ивана Постного можно узнать, будет ли лето теплым и рано ли наступит зима.
Погодные приметы на 11 сентября
Если в этот день прогремел гром, осенью будет много теплых дней.
Также теплой осень будет, если к Ивану Постному скворцы еще не улетели в теплые края.
Если начали улетать на юг журавли, зима наступит рано и будет снежной.
Улетающие на юг гуси предвещают дождливую осень, лебеди - сильные морозы зимой.
Если утром на Ивана Постного на траве появился иней, тепла больше можно не ждать.
Иван Постный: что можно и нельзя делать в этот праздник
Танцевать, петь или просто шуметь сегодня не стоит. Верующие считают, что подобное поведение в такой праздник приводит к очередным неприятностям.
Нельзя венчаться, играть свадьбы, крестить детей.
Не нужно сегодня мыть голову младенцу. Предки предполагали, что такое поведение способно привлечь дополнительные неприятности, поскольку ребенок не скоро заговорит в таком случае.
Это хороший день, чтобы посетить церковь, помолиться.
Кроме этого, сегодня можно загадывать желание. Предки верили, что самое заветное сбудется.
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