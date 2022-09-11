Народные приметы на 11 сентября: рано ли наступит зима

По народным приметам 11 сентября можно узнать, будет ли лето теплым и рано ли наступит зима, пишут Белновости.

11 сентября православный церковный праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи. В народе он известен как Иван Постный, Иван-пролеток, Полетовщик, Репный праздник. По народным приметам на Ивана Постного можно узнать, будет ли лето теплым и рано ли наступит зима.





Погодные приметы на 11 сентября

Если в этот день прогремел гром, осенью будет много теплых дней.

Также теплой осень будет, если к Ивану Постному скворцы еще не улетели в теплые края.

Если начали улетать на юг журавли, зима наступит рано и будет снежной.

Улетающие на юг гуси предвещают дождливую осень, лебеди - сильные морозы зимой.

Если утром на Ивана Постного на траве появился иней, тепла больше можно не ждать.

Иван Постный: что можно и нельзя делать в этот праздник

Танцевать, петь или просто шуметь сегодня не стоит. Верующие считают, что подобное поведение в такой праздник приводит к очередным неприятностям.

Нельзя венчаться, играть свадьбы, крестить детей.

Не нужно сегодня мыть голову младенцу. Предки предполагали, что такое поведение способно привлечь дополнительные неприятности, поскольку ребенок не скоро заговорит в таком случае.

Это хороший день, чтобы посетить церковь, помолиться.