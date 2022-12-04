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Народные приметы: о чем говорит мороз 4 декабря
Четвертый день первого месяца зимы 2022 года. Православные 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из 12 самых важных церковных праздников. В народе его еще называют "Введение", Ввезение", "Ворота зимы". Можно встретить и такое название, как "Праздник молодой семьи", пишет belnovosti.by
Народные приметыпозволяют определить, каков будет урожай. Также они смогут рассказать о характере нынешней зимы и даже будущего лета.
- Например, говорят, что, если после Введения снег не растаял, ожидается богатый урожай хлеба.
- Если 4 декабряустановилась пасмурная, но теплая погода - неурожайным выдастся грядущий сельскохозяйственный сезон.
- Сегодня на дворе мороз пощипывает? Значит, вся зима выдастся холодной и снежной, абудущее лето будет знойным.
- Если 4 декабря ярко светит солнце - в ближайшие дни погода вас порадует, будет комфортной для данной поры года.
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