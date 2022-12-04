Народные приметы: о чем говорит мороз 4 декабря

Четвертый день первого месяца зимы 2022 года. Православные 4 декабря отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из 12 самых важных церковных праздников. В народе его еще называют "Введение", Ввезение", "Ворота зимы". Можно встретить и такое название, как "Праздник молодой семьи", пишет belnovosti.by