ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Народные ремесла. На контроле Президента" - в среду вечером после "Панорамы"

Культура бортничества Беларуси и Польши

В ноябре этого года в списке нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от Беларуси может появиться новый, четвертый элемент. В конце года на 15-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО планируется к рассмотрению элемент "Культура бортничества Беларуси и Польши". Об этом рассказал наш министр культуры Юрий Бондарь в интервью Агентству теленовостей. У нас в стране "Лесное бортничество Полесья" уже имеет статус историко-культурной ценности.

Как по всей стране возрождают забытые промыслы, можно ли сделать ремесло прибыльным, результат поручения Главы государства по производству в стране своих музыкальных инструментов.

"Народные ремесла. На контроле Президента"

- в среду вечером после

"Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все