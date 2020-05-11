"Народные ремесла. На контроле Президента" - в среду вечером после "Панорамы"

В ноябре этого года в списке нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от Беларуси может появиться новый, четвертый элемент. В конце года на 15-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО планируется к рассмотрению элемент "Культура бортничества Беларуси и Польши". Об этом рассказал наш министр культуры Юрий Бондарь в интервью Агентству теленовостей. У нас в стране "Лесное бортничество Полесья" уже имеет статус историко-культурной ценности.