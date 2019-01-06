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Народные средства. Какие лечат, а какие калечат? Эксперимент "Главного эфира"

Во время эксперимента народные методы противостояния простуде вышли на международный уровень - мы спросили иностранцев предположить, как таким набором можно излечить простуду? Но не все разгадали народную головоломку.

Пока на время оставим исследователей - дадим время освоить белорусскую народную изобретательность. От лекарственного допинга в борьбе с болезнями Александр Жерносек отказался больше 10 лет назад. Уверен, что силы организму придают ежедневные тренировки. А также особое меню - в нем только блюда, которые можно есть сырыми, и никакого мяса.

Овсяный коктейль как раз помогает сейчас восстановить силы после болезни - буквально за несколько дней до интервью Александр сам оказался с температурой.

Метод такого самоисцеления мы проверили и наукой - краш-тест он выдержал, но частично. Тем временем прабабушкины методы лечения порождают все больше новых медицинских теорий в нашей экспертной команде.

А вот белорусы постепенно предпочитают защищать свой организм великой китайской иммунной стеной. Эффективность иглоукалывания и других традиционных восточных методов лечения мы проверили в Минской областной клинической больнице. Чтобы усилить либо наоборот немного успокоить активность органов человека, врачи перенаправляют жизненную силу - ци - попаданиями в особые точки.

В нашем случае это особенно интенсивный курс терапии по укреплению организма, а потом сразу добавляем и гирудотерапию - пиявок. Усовершенствует такое оздоровительное комбо особая китайская сигара, даже на расстоянии тепло от нее пронизывает тело. Полный укрепляющий сеанс такой терапии - 10 процедур.

Тем временем международный эксперимент подходит к концу - последнее из предложенных нами народных средств оказалось известно всем.

Пускать в ход любой из этих народных методов возможно, однако высокой эффективности они не покажут. А вот порой народная изобретательность становится опасной не только для вируса, но и человека - килограммы витамина С вызывают аллергию, а горячие напитки порой заменяют даже на горючие. И при таких разных подходах все сходятся в одном - уберечь здоровье от недуга всегда проще и приятнее, чем потом остаться с болезнью один на один.

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