Народный артист Беларуси, солист легендарного ВИА "Сябры" отмечает юбилей. Анатолию Ярмоленко - 75

В его исполнении шум берез стал особенно мелодичным, а Алеся, наконец, вышла из Полесья. Поистине народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко 15 ноября отмечает 75-летие. Певчий "сябар" страны почти полвека объединяет мелодиями. Его вокально-инструментальный ансамбль, пожалуй, единственный выдержал и ломающие 90-е, и интриги шоу-бизнеса. Патриарх отечественной эстрады и ретранслятор души белорусской поделился с Агентством теленовостей своими чаяниями. Откровения и от коллег. Репортаж-песня в исполнении Лидии Заблоцкой.

Куда б дороги не вели, везде "Сябры". Фирменный тембр Ярмоленко бальзамом на душу. А его песни - как наша жизнь: "Печаль и горести разлуки переживем, переживем. И все, как надо, будет и у нас".





И не верится, что "кудеснице леса" Алесе, которую вывел "сябар" из Полесья, уже 40 лет.

В нее влюбился весь Советский Союз. А Америка зажигала под "Польку", что возникла "между Польшей и Россией". Чем не культурная дипломатия?!

И такчто ни выступление, то настоящий праздник.

Да, мы начинали в той стране, которой уже нет. И артистов тех многих, и ВИА тех нет, с которыми начинали. А мы остались. Наверное, потому, что мы стали артистами своей страны. Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси

Бригадир Гомельской филармонии уже в 70-х - модник. Мулявинская волна не накрыла очередной вокально-инструментальный ансамбль, так и оставив его главным районным, а вынесла на всесоюзный телеберег. Ярмоленко рискнул и создал третьего кита отечественной эстрады.





Мы, будучи коллективом из периферии, ухитрились на союзных конкурсах завоевывать места серьезные. У "Сяброў" нет ни одной глупой вещи. Ни одной! Социально значимые вещи становились шлягерами. Николай Сацура, композитор, музыкальный руководитель ансамбля "Сябры"

И, как бы сегодня сказали, "залетали в тренды". "Сябры" были между Цоем и Бутусовым в рейтингах. Их умоляли быть на гастролях в России. А в 1993-м ансамбль полными залами покорял Штаты. Пока остальные коллективы "разбивались" о нескладный быт после развала СССР, "Сябры" были духом сильны. Выдержали.

Это голос, который узнается и признается в любой точке мира. Они объездили все континенты. С успехом звучат песни "Сяброў". И я думаю, что стоит внести в нашу Книгу рекордов Гиннесса как долгожителя по вокалу. Олег Елисеенков, композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси

Анатолий Ярмоленко не поддался законам шоу-бизнеса, стал выше их - патриархом эстрады. И вопреки сплетням он хороший семьянин. Родных - сына, дочь, внука - не прятал за кулисами.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: Мои имя, фамилия, известность - это не крылья, которые несут их, легко поднимают. Наоборот, этогруз ответственности, который есть у них и который сопровождает их всю жизнь. То, что они помогли мне быть в тренде, как теперь говорят, это однозначно. Олег Елисеенков, композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси

Он постоянно онлайн в мессенджерах, в сторис. Легок на подъем, даже если с внуком надо зачитать рэп.





Я могу ему сказать: "Делай так, делай то". Он старается, идет в ритме с нашим поколением. У нас с ним общение, как с ровесником.

"Сябры" познаются и в беде. За прошедший год проверили. У них появился ангел-хранитель. Рая - вечный тыл коллектива. Жены Анатолия Ивановича не стало в октябре 2021-го. Потому часто в премьерах минор.

Та опрятность, которая присутствовала всегда, это была ее заслуга. Знаете, как бывает: возишь с собой жену просто потому, что это жена. Нет. У меня так не получается. Она много внесла в творчество коллектива, в работу, в ту моральную сторону, которой мы сейчас держимся. Благодарю ее за это! Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси

У него до сих пор болит. От публики, тех самых важных "сяброў", не скрывает. Свежая звезда на аллее "Славянского базара" в ее честь. В 74-й год жизни Ярмоленко минимум в трех песнях стал рефлексировать о боли.





Проживая все это, вступая в четвертую четверть своей жизни, я бы хотел каким-то образом своим творчеством показать: есть много вещей, которые наносят людям боль. И если, прослушав наши песни, вы станете добрее, напишете письмо своим родным и близким, вспомните детей и родителей, улыбнетесь - значит, мы не зря делаем свое дело.

С пожеланиями оваций и здоровья и большая команда Агентства теленовостей.



