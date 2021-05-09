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Народный артист Молдовы Константин Москович поздравил белорусов с Днем Победы

Слова благодарности ветеранам, теплые поздравления с 76-летием Великой Победы продолжают приходить белорусам со всего мира. Народный артист Молдовы Константин Москович присоединяется и адресует свои искренние пожелания.

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