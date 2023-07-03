Народный артист России Владимир Машков поздравил белорусов с Днем Независимости

Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с главным праздником Республики Беларусь - Днем Независимости. 79 лет назад освобождение Минска стало одной из важнейших побед в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня наша общая историческая память приобретает особое значение, поэтому так важно помнить и чтить мужество и самоотверженность наших предков. Примите самые искренние пожелания счастья, благополучия, мира и добра! Всего вам самого доброго, вам и вашим близким!

Владимир Машков, актер театра и кино, народный артист России