Народный флешмоб #СогреемДуду - белорусы готовы подставить плечо западным соседям

Ролик, где Первый рубит дрова для западных соседей, в буквальном смысле порвал интернет. Белорусы в едином порыве присоединились к беспокойству Президента о замерзающих европейцах. Наши люди по достоинству оценили креатив Лукашенко и тоже взяли в руки топоры, чтобы наколоть дров для Запада, который готовится к суровой зиме. Публикации под хештегом "согреем Дуду"собирают тысячи просмотров и сотни комментариев. Народный флешмоб в очередной раз подчеркивает, что белорусы всегда готовы подставить плечо западным соседям.



Тройка кольщиков дров, чей пост наберет больше всего лайков, получит мерч от БТ. Присоединиться к народному флешмобу может каждый. Для этого нужно разместить в ваших социальных сетях фото или видео колки дров и обозначить хештегом -#СогреемДуду