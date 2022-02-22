Народный художник Беларуси Иван Миско отметил 90-летний юбилей

Без десяти лет - век самому "звездному" скульптору страны! Иван Миско 22 февраля отмечает 90. С юбилеем народного художника Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.



Через изваяние мастера - на любование зрителям - покорители космических высот в глине, граните и бронзе. Премьерным у Ивана Миско стал бюст Юрия Гагарина, а следом громких имен белорусской космонавтики: Владимира Коваленка, Петра Климука и женщины, совершившей космический полет в одиночку, Валентины Терешковой. "Галактических путешественников" он часто лепил с натуры. Именно поэтому мастерская-музей автора уже несколько десятилетий в статусе филиала Звездного городка.







В свои 90 он активничает и ни дня не проводит без работы. Сегодня редкая удача увидеть Миско вне мастерской. Скульптора поздравляли в торжественном зале Минской ратуши. Среди гостей не только люди искусства. Прилетел сам Олег Новицкий. Сейчас космонавт и скульптор разрабатывают совместный арт-проект, премьера инопланетной экспозиции состоится в апреле.



Народный художник Беларуси Иван Миско поделится историей своей жизни со зрителями "Беларусь 1" в проекте "Смысл жизни". Большое интервью с мастером смотрите в эту субботу в 8:30.

