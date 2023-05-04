Народы с огнем памяти в сердцах: почему так важно не забыть?

Беларусь гордится и всегда гордилась подвигом своего народа в годы Великой Отечественной войны, говорит об этом громко и не только в канун памятных дат. Мы открываем новые страницы истории и новые мемориалы, ведь забыть - это значит потерять что-то важное не только в прошлом, но и в будущем. Светлана Лукьянюк рассказала о памяти, которая жива.

Даже в такие майские солнечные дни, когда из гущи леса пробивается яблоневый цвет, всегда присутствует обжигающая тишина, чувствуется радость Победы с горечью потерь. В урочище Благовщина хочется замедлиться. На этом месте расстреляны десятки тысяч людей, в том числе узники Минского гетто и концлагеря "Тростенец". Такое не забывается, ведь трагические страницы есть в истории каждой белорусской семьи: в рассказах дедов и прадедов, соседей и знакомых. Память - это то, что нас объединят.

На примере наших соседей мы видим, как только начинают меньше говорить о героизме и жертвах Великой Отечественной войны, меньше посещать памятные места, сразу появляется множество очернителей подвига советского солдата. Сегодня урочище посетил премьер-министр Роман Головченко.

Здесь склоняют голову, несут цветы и не только накануне 9 Мая. Да, есть те, кто стремится переписать страницы историю и причислить коллаборантов к национальным освободителям. И все это держится на попытках оторвать современников от прошлого. Поэтому премьер-министр поставил главную задачу - сохранить правду о войне.





Я уверен, что новые мемориалы будут появляться на белорусской земле. Кто-то скажет, их много. Но много по сравнению с чем? С 10 600 сожженными деревнями? Кстати, за время расследования дела о геноциде белорусского народа деревень таких оказалось почти на 1 400 больше. Я уверен, что обнаружат еще больше. Если на месте каждой из них будет поставлен памятник, это много или мало? Я считаю, что так и должно быть. Я уверен, то, что не сделаем мы, сделает будущее поколение. Роман Головченко

"Мы не поддадимся тому, на что нас толкают: отказаться от прошлого, забыть, простить и скорбеть. Да, мы скорбим о жертвах, но главным образом, кто должен скорбеть, это те, кто подбрасывает нам такую повестку. Мы скорбим, но мы же и гордимся", - сказал премьер-министр.

На этой земле были расстреляны более 200 тыс. человек. Чтобы скрыть преступления, уничтожались документы. Новые подробности этой и тысяч других трагедий на белорусской земле - это ответы на вопросы семей, которые не дождались с войны своих близких.

Сегодня мы, листая книгу памяти, видим, что она наполняется новыми страницами. Во время раскопок находят медали и документы солдат, которые воевали на белорусской земле. Эта работа важна и сегодня для будущих поколений.





Чтобы у наших потомков была объективная картина о героизме, мужестве, о предательстве и тех страшных событиях, которые происходили на белорусской земле, вносятся коррективы в учебные планы и программы. Но наша молодежь историю изучает не только по книгам, а по рассказам в своей семье и по таким памятным местам, которые и в тишине громче всех расскажут о трагизме и подвиге. Площадь Победы и стелу "Минск - город-герой" 4 мая связал велопробег "Дорогами памяти".

Победители все еще помнят парад Победы в 1945 году на Красной площади в Москве. Казалось бы, столько выплакано за годы войны, но слезы вновь наполняли глаза от счастья и горя одновременно. Они и сегодня на газах у тех, кто приходит на Могилу Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

Над Вечным огнем там высечены слова: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Это место - символ памяти обо всех солдатах, которые погибли, защищая свою Родину. Как дань памяти были возложены цветы от посольства Беларуси в России.

9 Мая всегда имел очень сильное значение. И этот праздник - один из самых народных и самых любимых. Это нельзя навязать сверху, это идет изнутри. И внуки, правнуки сегодня поднимают архивы, поднимают историю, каждая семья стремится отметить своих героев. Наши национальные проекты поднимают архивный пласт совершенно новых, уникальных данных про геноцид белорусского народа. Та работа, которая ведется сейчас, не имеет аналогов, наверное, только в послевоенный период мы занимались чем-то подобным. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Вся белорусская земля дышит историей. Церковь князя Александра Невского на Военном кладбище в Минске - это единственный храм в столице, который сохранился в своем первозданном виде. Его стены устояли даже при массированных бомбежках в годы войны. Сегодня здесь отслужили панихиду по погибшим воинам, цветы отнесли к братской могиле советских воинов, партизан и подпольщиков.

К сожалению, на сегодняшний день европейские государства возрождают идеи нацизма, я бы сказал, нагло переписывают историю, оскверняют памятники, сносят их, отказываются от дней Победы. Это для нас неприемлемо, мы бережем память о погибших и на сегодняшний день наша главная задача - сохранить эту память. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Огонь памяти в Беларуси не погаснет, пока мы будем его поддерживать каждый день, приходя на места боли, скорби и веры в силу белорусов. По таким местам боевой славы Беларуси и России, а это более 2,5 тыс. км, продолжает движение автопробег "Огонь памяти". Стартовал патриотический проект в Москве.

Мы те народы, россияне и белорусы, у которых огонь памяти навсегда остался в сердцах. Мы как никто пострадали от фашистской нечисти. 9849 человек погибли на территории нашего района и не только в боях, мирное население тоже уничтожалось. Татьяна Тюсина, зампредседателя Щучинского райисполкома