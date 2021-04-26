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Наровлянский район особенно интересен отсутствием элементов современного мира
Да, Беларусь в результате аварии на Чернобыльской АЭС приобрела бесценный опыт, который уже сейчас берется за основу в изучении влияния радиации и последствий ядерной катастрофы. Ученые и медики со всего мира сегодня перенимают белорусский опыт. Пострадавшие регионы давно отряхнулись от пыли Чернобыля - здесь активно ведется строительство, 70 % молодых специалистов закрепляются на местах, предприятия модернизируют, планы грандиозные - взять хотя бы строительство порта в приграничье с Украиной и развитие экспериментальных хозяйств в зоне Полесского заповедника, а также туризм.
Петр Филон, организатор туров в чернобыльскую зону отчуждения: "В благоприятное время завозил туристов из 20 стран. Самыми дальними были Южная Корея, Австралия, Китай. Ближние - Россия, Украина, Польша, Литва, Чехия. Есть определенная часть туристов, которых интересует застывшая эпоха - зона, где место остановилось полностью в 86-м году. Эта территория, где отсутствуют элементы современного мира. Этим особенно интересен Наровлянский район, где мы сейчас находимся".
К годовщине техногенной катастрофы Агентство теленовостей подготовило фильм "Неброшенная земля". Его премьера уже состоялась в вечернем эфире. Никаких фейков, домыслов, только факты и кадры из Гомельской области и той ее части, которая 35 лет назад оказалась под ударом. Все это вы можете увидеть сами.
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