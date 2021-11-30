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Нарушений, связанных с ростом цен в аптеках Беларуси, становится меньше
Несколько сотен нарушений за 10 месяцев года - таков итог мониторинга цен на продовольствие и лекарства со стороны депутатов всех уровней. Сейчас фактов необоснованного завышения становится меньше. Это в том числе результат ежемесячных рейдовых проверок, которые проводят не только депутаты. Пристальное внимание социально значимым товарам. В этом списке 50 наименований лекарственных средств и 30 позиций в продовольствии.
О ценовой ситуации на потребительском рынке расскажет Юлия Рубцова. Существенный рост цен в аптеках не только покупатели, но и контролирующие органы заметили в начале нынешнего года. Специалисты называют ряд причин: это применение максимальных торговых и оптовых надбавок, изменения законодательства в части введения НДС, инфляционные процессы. В течение всего года компетентные органы КГК, Минздрав, МАРТ, а также депутаты проводят рейдовые мероприятия. И сегодня удалось стабилизировать ценообразование в аптеках.
Об этом депутаты говорят уверенно. Подтверждает наметившуюся тенденцию и нынешний рейд. Член Совета Республики - в государственной "Фармации". С собой перечень препаратов и цен - тех, что буквально "заморозили" в феврале. После резкого скачка и последующей нормализации было принято решение - новации не должны поднять стоимость больше, чем на 0,2 % в месяц. Речь о социально значимых препаратах отечественного производства. Здесь навстречу покупателю пошли и сами аптеки.
В список лекарств, которые недопустимы к подорожанию, входит широкая группа препаратов, в том числе антибактериальные, те, что лечат болезни сердца и сосудов, органов дыхания и не только. Но одним лишь списком проверяющие не ограничиваются - оценивают всю картину, где все же накладывает отпечаток внешний кризис.
Годовой прирост цен в Беларуси втрое ниже общемирового
Влияние внешних рынков сегодня заметно и в продовольствии. Годовой прирост потребительских цен в стране достиг 10 %. Цифра небольшая, если сравнивать с общемировой - там 30 %. Все же не допустить подорожания базовой корзины - задача выполнимая. В целом магазины не превышают максимально допустимый уровень торговой надбавки. Правда, есть и исключения, в основном это торговые точки шаговой доступности.
В этом году в магазинах только депутатами выявлено свыше 2 сотен нарушений в ценообразовании. К ответственности привлекли 208 должностных лиц. Мониторинги продолжат до конца года.
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