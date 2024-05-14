Нарушения при ловле рыбы во время нереста: выявлено свыше 430 правонарушений, изъято более 2 600 сетей и свыше 840 кг незаконно добытой рыбы

Юлия Рогалинская, пресс-секретарь Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

С начала СКМ "Нерест" выявлено 430 правонарушений, из которых 220 - а хранение запрещенных орудий рыболовства. Изъято 2600 сетей длиной почти 100 км и 1040 иных запрещенных орудий рыболовства. Добровольно отказались от хранения и использования запрещенных орудий рыболовства 199 человек, которые выдали 560 сети длиной почти 20 км и более 240 иных запрещенных орудия рыболовства. Госинспекторами изъято более 840 кг незаконно добытой рыбы.