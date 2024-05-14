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Нарушения при ловле рыбы во время нереста: выявлено свыше 430 правонарушений, изъято более 2 600 сетей и свыше 840 кг незаконно добытой рыбы
За нелегальную рыбалку и запрещенные орудия лова с марта 2024 года выявлено почти полтысячи нарушений. Такие данные приводит Госинспекция по охране растительного и животного мира.
Один из последних случаев по-настоящему варварской рыбалки произошел на озере Свирь. Двое минчан в период общего запрета с лодки выловили почти 50 особей леща, 2 сазана и щуку - всего более 90 килограммов рыбы. Более того, вся добыча ловилась сетями. Вред окружающей среде оценили в 17 тысяч рублей.
Юлия Рогалинская, пресс-секретарь Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
С начала СКМ "Нерест" выявлено 430 правонарушений, из которых 220 - а хранение запрещенных орудий рыболовства. Изъято 2600 сетей длиной почти 100 км и 1040 иных запрещенных орудий рыболовства. Добровольно отказались от хранения и использования запрещенных орудий рыболовства 199 человек, которые выдали 560 сети длиной почти 20 км и более 240 иных запрещенных орудия рыболовства. Госинспекторами изъято более 840 кг незаконно добытой рыбы.
Нерест в Беларуси продолжается, а это значит, до конца месяца ловить можно только удочкой и только с берега, не заходя в воду.
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