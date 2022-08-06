Нарушения в сфере АПК: 700 л окрашенного дизтоплива нашли у механизаторов в Полоцком районе

Семьсот литров окрашенного дизтоплива нашли у механизаторов в Полоцком районе, сообщает БелТА. Правоохранительные органы сейчас активно проводят рейды, чтобы предотвращать и устанавливать нарушения в сфере АПК. В результате одного из таких рейдов в сарае механизатора КУП "Захарничи" нашли 600 л окрашенного дизтоплива. Проводится проверка.