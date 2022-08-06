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Нарушения в сфере АПК: 700 л окрашенного дизтоплива нашли у механизаторов в Полоцком районе
Семьсот литров окрашенного дизтоплива нашли у механизаторов в Полоцком районе, сообщает БелТА. Правоохранительные органы сейчас активно проводят рейды, чтобы предотвращать и устанавливать нарушения в сфере АПК. В результате одного из таких рейдов в сарае механизатора КУП "Захарничи" нашли 600 л окрашенного дизтоплива. Проводится проверка.
Еще один рейд коснулся бывшего механизатора ГП "Островщина". Около 100 л окрашенного дизтоплива нашли во дворе его дома. Составлен протокол по ст.11.1 (мелкое хищение) КоАП.
Фото с сайта pixabay.com
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